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وزير التعليم يحذر من صفحات مزيفة ويؤكد: نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي السبت

أكد أنه لا يمتلك أي صفحات أو جروبات على الفيس بوك سوي صفحته.
جهاد سالم 10:31 م, الأحد, 31 مايو 20 10:31 م, الأحد, 31 مايو 20

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم السبت المقبل 6 يونيو، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وحذر الوزير عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، مساء اليوم، من التضليل وسرقة البيانات، من خلال موقع مزور ، يعلن نتائج وهمية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، عبر هذا الرابط http://studg11.weebly.com.

كما نشر الوزير روابط لصفحات وجروبات مزيفة على الفيس بوك، مؤكدا أنه لا يمتلك أي صفحات أو جروبات على الفيس بوك سوي صفحته.

وطالب الوزير بعدم نقل الشائعات عن مواقع مشبوهة.

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بقلم جهاد سالم

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