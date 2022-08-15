وزير التعليم يحدد ضوابط قبول امتحانات شهادات الدبلومة الأمريكية

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، قرارًا بشأن ضوابط قبول امتحانات شهادات الدبلومة الأمريكية. وتتضمن قرارات الوزير قبول امتحان SAT للطلاب من خارج جمهورية مصر العربية فقط، بشرط أن تكون لديهم إقامة بالدولة التي أدى الطلاب بها الامتحان.

كما قرر الوزير قبول شهادة امتحان ACT للطلاب من داخل جمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية.

وقرر الوزير أيضًا قبول شهادة امتحان EST للالتحاق بالجامعات المصرية، فضلًا عن الاستمرار في تطبيق الـMatching على مستوى المادة؛ أسوة بالعام الماضي، على أن يقتصر تطبيق الـSuper Matching لـG12 على هذا العام فقط.

جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرد على الاستفسارات الخاصة بالمعايير التي تم وضعها بشأن الامتحان المصري EST كامتحان مؤهل وحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية، لتنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية من مدارس داخل مصر فقط أم الحاصلين عليها من جميع أنحاء العالم.

وكذلك الاستفسار عن امتحان ACT والـMatching على مستوى الشهادة المادة الواحدة، ونظرًا لأن اختبار EST تم تطبيقه من العام الماضي.