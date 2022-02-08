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وزير التعليم يحدد آليات إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وامتحان «المتخلفين»

لطلاب صفوف النقل وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/ 2022
جهاد سالم 6:49 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 6:49 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.

وذلك لجميع الصفوف للعام الدراسي 2021/2022.

ونص الكتاب الدورى على أنه نظرًا للانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/ 2022 تقرر الآتي:ـ

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  • البدء في إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي.
  • تُعلن نتيجة طلاب الصفوف الرابع الابتدائي وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام في صورة تقديرات، طبقًا للكتاب الدوري رقم (1) بتاريخ 13/1/2022 على النحو التالي:
  • (من 85 إلى100 ممتاز) ( من 65 لأقل من 85 جيد جدًا) (من 50 لأقل من 65 جيد) (أقل من 50 ضعيف).
  • تُعلن النتائج في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، على أن يتم عمل كشوف بأسماء الطلاب وقرين كل اسم التقدير الحاصل عليه الطالب/الطالبة.
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كما نص الكتاب الدورى بخصوص طلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المدرسة تُعقد لهم امتحانات فى مقررات الفصل الدراسي الأول وبنفس مواصفاته عقب انتهاء أجازه نصف العام.

أما بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المديرية تُعقد لهم امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويتم ذلك بعد التنسيق بين السيد المحافظ والسيد مدير المديرية.

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بقلم جهاد سالم

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