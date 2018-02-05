وزير التعليم يتوقع بدء الدراسة بالمدارس اليابانية في سبتمبر

المال- خاص التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بخطة عمل الوزارة في الفترة الحالية والوقوف علي موقف تطوير العملية التعليمية في المرحلة المقبلة. وفى مستهل…

المال- خاص

التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بخطة عمل الوزارة في الفترة الحالية والوقوف علي موقف تطوير العملية التعليمية في المرحلة المقبلة.

وفى مستهل اللقاء وجه رئيس مجلس الوزراء علي اهمية تطوير عناصر العملية التعليمية وبذل كافة الجهود اللازمة للنهوض بها بما يحسن من جودة التعليم.

وفيما يتعلق بموقف المدارس اليابانية، أوضح الوزير أنه من المنتظر البدء في قبول طلبات الالتحاق بها قريبا، حيث تم إستلام 22 مدرسة جديدة من إجمالي 45 مدرسة، ومتوقع بدء الدراسة بها في سبتمبر المقبل

وعرض وزير التربية والتعليم رؤية الوزارة والموقف التنفيذي الخاص بتطوير العملية التعليمية، حيث اشار إلي اخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها للتأكد من بداية الفصل الدراسي الثاني، وتوزيع الكتب الدراسية في مواعيدها، وانتظام الطلبة في الحضور، فضلا عن التحضير لعقد امتحانات الثانوية العامة بنفس اسلوب البوكليت.

كما عرض الوزير الرؤية المستقبلية لبناء الشباب المصري القادر علي المنافسة، هذا الي جانب عرض اخر المستجدات الخاصة بصيانة المدارس وتوفير البنية التحتية الملائمة، هذا إلي جانب خطة الوزارة فيما يتعلق بزيادة عدد الفصول في المدارس المختلفة بما يسهم في خفض الكثافة لاستقبال عدد أكبر من الطلاب.