وزير التعليم يتفقد امتحانات الثانوية العامة بلجان السيدة زينب

وجه "شوقي"، للطلاب كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات

تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020، وذلك بمقر مدرسة “الخديوية الثانوية” بإدارة السيدة زينب التعليمية.

وخلال الجولة التفقدية، وجه “شوقي”، للطلاب كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات.

وحث الوزير على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

جدير بالذكر أنه انطلقت صباح اليوم ، أولي أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية.

كما اطمأن الوزير على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص توزيع الكمامات على الطلاب والتباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

وشارك في الجولة محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.