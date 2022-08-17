وزير التعليم : يتعذر إعادة تقدير امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى بعد إعلان النتيجة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بشأن ما يثار حول إعادة تقدير أوراق إجابة “البابل شيت” لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2021، أنه يتعذر إعادة تقدير الامتحانات مرة أخرى بعد إعلان النتيجة نظرًا لبدء الطلاب في التقديم لتنسيق الجامعات، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم أنه تقرر السماح للطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم من نتيجة الدور الأول بالاطلاع على ورقة الإجابة “بابل شيت” وكذا نموذج الإجابة موضح به توزيع الدرجات لكل سؤال، وذلك للاطمئنان على دقة التصحيح، وضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقًا لنماذج الإجابة المعتمدة.