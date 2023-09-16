وزير التعليم يتابع استعدادات الإسكندرية للعام الدراسي الجديد

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة رشدي الصناعية الفنية للبنات، كما يفتتحان مدرسة الجمهورية الجديدة، فضلا عن افتتاح معرض “أهلا مدرستي” بمدرسة حسام السيد البهي .

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد.