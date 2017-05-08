وزير التعليم يؤكد خروج مصر من التصنيف العالمي

إلغاء تنسيق الثانوية العامة وامتحان قدرات يحدد وجهة الطالب الجامعية نظام جديد يعتمد على مجموع 3 سنوات والغاء "العلمي والأدبي" مدحت اسماعيل:أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم قائلا إن السبب هو "نظام التعليم الحالي الذي جعل هدف الطلاب الأول

إلغاء تنسيق الثانوية العامة وامتحان قدرات يحدد وجهة الطالب الجامعية

نظام جديد يعتمد على مجموع 3 سنوات والغاء “العلمي والأدبي”

مدحت اسماعيل:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم قائلا إن السبب هو “نظام التعليم الحالي الذي جعل هدف الطلاب الأول تحقيق أكبر مجموع فقط”.

وأعلن شوقي عن اعتزامه تطبيق نظاما جديدا في المرحلة الثانوية، يلغي التنسيق ويعتمد في القبول بالجامعات على توجيههم للمجال المحبب إليهم عبر امتحان قدرات ذهنية وابداعية يعقد بعد كل سنة من سنوات الثانوية العامة، مع إلغاء تقسيم العلمي والأدبي في الثانوية.

وسيعتمد النظام أيضا، وفقا لشوقي، على المجموع التراكمي للطلاب في 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، موضحا خلال كلمته فى مؤتمر صحفي، عقد اليوم، :”ليس من المنطقي أن تتحدد سنة واحدة مستقبل الطالب”.

ولفت شوقي، إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لحل أزمة منظومة التعليم الأساسي، بدأت بتدريب المعلمين، لافتاً إلى أنه تم تدريب 10 آلاف معلم خلال الفترة الماضية، ومستهدف تدريب 500 الف معلم خلال 12 شهرا.