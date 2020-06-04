وزير التعليم يؤكد إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها

كل مؤسسات الدولة اشتركت في بحث إجراء الامتحانات

واصل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأكيداته السابقة على إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر 21 يونيو الجاري.

ونصح الوزير الطلاب باستغلال الأسبوعين المتبقيين على الامتحانات في المذاكرة والاستعداد الجيد للامتحانات.

وقال الوزير إنه ليس هناك أي تعارض ما بين تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة أو وزارة الصحة حول ذروة انتشار فيروس كورونا وقرار إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وأكد الوزير خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفي بكري على قناة صدي البلد، إن كل مؤسسات الدولة اشتركت في بحث إجراء امتحانات الثانوية، والجميع يجلس على نفس الطاولة.

ونوة شوقي إلي الهجوم الشديد الذي تعرضت له وزارة التعليم سواء في المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، أو الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي وكذلك امتحانات الثانوية العامة.

وأكد شوقي التزام الوزارة بتنفيذ كل ما أعلنت عنه في السابق سواء المشروعات البحثية أو الامتحانات الإلكترونية أو التابلت، وكذلك موعد إعلان النتائج وغيرها، لافتا إلى أن الوزارة تقدم حاليا رسالة واضحة أكثر من أي وقت مضي.

ورد شوقي على مقترحات استبدال الامتحانات بمشروعات بحثية أو امتحانات الكترونية، بأن تلك الأفكار في الأساس خارجة من وزارة التعليم ولا يوجد إمكانية لتطبيق أي منهما على الثانوية العامة.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة محكومة بقانون، لضمان عمل امتحان موحد لتوخي تكافؤ الفرص، من ثم تم طرح مقترحات الامتحانات الإلكترونية والأبحاث جانبا لإخلالها بمبدأ تكافو الفرص.