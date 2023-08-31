وزير التعليم ومحافظ مطروح يضعان حجر أساس مجمع «الريفية» ويفتتحان المدرسة اليابانية

وضع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني خلال زيارته لمحافظة مطروح، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، حجر أساس مجمع مدارس الريفية بحضور اللواء يسري عبدالله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة .

كما قام الوزير والمحافظ بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح .

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وبحضور النائب جمال الشورى، والنائبة سحر عيد بمجلس النواب، والمهندس طارق عبدالله مدير الأبنية التعليمية بالمحافظة، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ووضع الوزير ومحافظ مطروح، حجر أساس مجمع مدارس الريفية التابع لإدارة مرسى مطروح التعليمية، إذ استمع الوزير إلى شرح مفصل عن إنشاء المجمع من حيث المساحة، وعدد الفصول، وكثافتها في المراحل الدراسية المختلفة.

ويتضمن المجمع مدرسة أجيال المستقبل وتضم جميع المراحل الدراسية من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الثانوية بمساحة ٤٢٨٧ متر مربع وعدد ٢٨ فصل.

كما يضم مجمع المدارس مدرسة سما العلم لمرحلة التعليم الأساسي للبنات بعدد ٢٢ فصل ومساحة ٤٤٨٠ متر مربع.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمدينة مرسى مطروح والتى تضم جميع المراحل التعليمية، ويبلغ عدد الفصول ١٤ فصلا دراسيا وتمتد المدرسة على مساحة 5500 متر مربع.

وتفقد الوزير والمحافظ أحد الفصول لرياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية، واستمعا لشرح مفصل حول النظام التعليمي بالمدرسة وتطبيق أنشطة التوكاتسو.

وأوضح الوزير، أن هذا النظام التعليمي يسعى لتلبية الاحتياجات النفسية وتطوير المهارات الأساسية للطفل، مؤكدا أهمية تعليم الطلاب أنشطة التوكاتسو، والتى تتضمن المهارات الشخصية، وتنمية الذات، والبحث، والمسئولية، واحترام الآخر، وكيفية إدارة الوقت.

كما تفقدا منطقة الألعاب المخصصة للأطفال بالمدرسة الذى تم تصميمها بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، ووجه وزير التربية بالالتزام بعوامل الحماية والأمان من أجل سلامة الطلاب.مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لتصبح تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم بمصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.