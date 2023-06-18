وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023 الدور الأول، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، لمتابعة حسن سير وانتظام الامتحانات.

وتفقد الوزير والمحافظ فى مستهل الزيارة لجنة مدرسة الشهيد المقدم لطفى العشرى الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى تضم عدد 292 طالبا، عدد 101 طالب بالشعبة الأدبية، وعدد 191 طالبا بالشعبة العلمية.

امتحانات الثانوية العامة

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدا على الملاحظين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وعلى توزيع كتيب المفاهيم للطلاب، كما اطمأن الوزير على توزيع النماذج الأربعة للاسئلة على الطلاب بطريقة صحيحة.

وتأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، والتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

كما تفقد حجازي لجنة الحامول الثانوية بنين التابعة لإدارة الحامول التعليمية التى تضم عدد 353 طالبا، وعدد 18 لجنة، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، حيث أشاد الوزير بهدوء وانضباط اللجان في المحافظة، واطمأن الوزير على أداء الطلاب فى الامتحان، والتأكد من الحل فى ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة الملاحظين الاحتياطين، وغرفة الزائرة الصحية، حيث اطمأن الوزير على عدم وجود حالات مرضية داخل اللجنة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى لجنة مدرسة حسن مصطفى الابتدائية، والتى تضم عدد 446 طالبة، بعدد 22 لجنة، واطمأن الوزير من الطالبات على مستوى الامتحان ، مؤكداً على الطالبات الإجابة فى البابل شيت مباشرة، والتأكيد على التظليل على الإجابة الصحيحة، كما أشاد الوزير بهدوء اللجان وحسين سير الامتحان

الثانوية العامة

رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، واللواء تامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.