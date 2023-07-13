وزير التعليم ومحافظ القاهرة يتفقدان امتحانات الثانوية العامة داخل مستشفى 57357

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، على متابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 (الدور الأول)، بتفقد اللجنة الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357.

ويؤدي 29 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بلجنتين إحداهما للبنات والأخرى للبنين، وتضم لجنة الطلاب 15 طالبا 8 طلاب بالقسم الأدبي، و7 طلاب بالعلمي، بينما تضم لجنة الطالبات 14 طالبة، 7 طالبات بالقسم الأدبي و7 طالبات بالعلمي.

وأكد الوزير على تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتوافر كل سبل الراحة والدعم لأداء الامتحانات، بما لا يتعارض مع جرعات علاجهم، مع الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، متمنيًا للطلاب الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفى السلامة والشفاء العاجل والنجاح والتوفيق.

كما اطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوى الامتحان، ووجهوا الشكر للوزارة لحرصها على الحفاظ على صحتهم ومستقبلهم في نفس الوقت، ومنحهم حقهم في العلاج والتعليم.

ووجه الوزير الشكر لإدارة مستشفى سرطان الأطفال 57357 على التنسيق والتعاون مع الوزارة لعقد امتحانات كل المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانوية العامة حفاظًا على مستقبل الأطفال المرضى بالمستشفى، وذلك فى إطار تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال مرضى السرطان والحفاظ على صحتهم، وعدم انقطاعهم عن دراستهم للحفاظ على مستقبلهم.

وأشاد الوزير بتنسيق المستشفى بشكل كامل ومتواصل مع وزارة التربية والتعليم، قبل وأثناء وبعد انتهاء الامتحانات وحتى إعلان نتيجة الطلاب.

كما أشاد الوزير باهتمام المستشفى بالحفاظ على عدم توقف تحصيلهم الدراسي نتيجة فترة العلاج الطويلة، ما يؤدى إلى ضعف قدرة الطالب على استيعاب المنهج الدراسى بعد العلاج، كما أشاد بالمساهمات المقدمة لمستشفى مدرسة 57357 التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على فهم المناهج الدراسية.

وتساهم مدارس مصر 2000 بتوفير فريق من المدرسين للتدريس للطلاب الذين يتلقوا العلاج بالمستشفى بجميع المراحل الدراسية، وتقديم الدعم اللازم للطلاب فى دراستهم، فضلًا عن توفير منح دراسية لهم في الجامعات المختلفة الخاصة لمساعدتهم على بدء حياة ومستقبل جديد مثل زملائهم.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن اليوم هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة للطلاب متمنيًا لهم جميعًا التوفيق في الالتحاق بالكليات التى يرغبونها وأن يكلل جهدهم وأولياء أمورهم بالتوفيق.

وأثنى محافظ القاهرة على عزم ومثابرة الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بلجان مستشفى 57357 رغم الظروف التى يمرون بها داعيًا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام بلغ 113343 طالب وطالبة من 33 إدارة تعليمية موزعين على 303 لجنة.

وخلال الجولة، قام الدكتور رضا حجازي بزيارة الطالب مهند احمد عبد الفتاح بالصف السادس الابتدائي، حيث وجه التكفل بكافة المصروفات الدراسية للطالب.

وقد رافق وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة خلال الجولة بالمستشفى المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة واحمد عبد المنعم مدير إدارة العلاقات العامة مستشفى سرطان الاطفال ٥٧٣٥٧ واللواء محمود البهي مستشار المدير التنفيذي للشئون الحكومية.