وزير التعليم ومحافظ الشرقية يبحثان تطوير العملية التعليمية واستعدادات العام الدراسي الجديد

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك لبحث سبل تطوير العملية التعليمية، واستعدادات المحافظة للعام الدراسى الجديد 2023/ 2024.

واستعرض الدكتور رضا حجازي والدكتور ممدوح غراب استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، والاجراءات التي تم اتخاذها لصيانة الأبنية التعليمية والمدارس قبل بدء العام الدراسي.

كما بحث الجانبان اجراءات افتتاح مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem في مدينة فاقوس خلال العام الدراسي 2024 / 2025 والتوسع في عدد المدارس بالمحافظة، فضلا عن بحث سبل سد العجز في المعلمين وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف انحاء المحافظة.

وتناول الاجتماع أيضا سبل تفعيل وتعظيم دور مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان والخدمات التى يقدمها ويتم خلالها مراعاة كافة المعايير العالمية.