تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بكرداسة ،في إطار متابعة واقعة مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة، والتي شهدت انهيار سياج السلم “من الطوب” مما أدى إلى وفاة طالبة و15 إصابة أخرى.

وزير التعليم ومحافظ الجيزة يتفقدان مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بكرداسة

الوزير : صرف 10 آلاف جنيه للطلاب المصابين والتكفل بمصاريف العلاج

وقرر الوزير صرف مبلغ 10000 جنيه للطلاب المصابين والتكفل بمصاريف العلاج وإعفاء الطلاب المصابين من المصروفات المدرسية.

كما قرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني ومسؤول التخطيط ومدير الأبنية التعليمية بالمحافظة إلى التحقيق.

تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

ووجه الوزير، الشئون القانونية بالوزارة بمتابعة أعمال التحقيقات في المدرسة، ومراجعة كافة التقارير المتعلقة بسلامة الأبنية وتقارير الصيانة التي أجريت للمدرسة خلال الفترة الماضية.

وكلف الوزير، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة المتوفاة.