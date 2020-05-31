وزير التعليم: وضع قواعد جديدة حول مصروفات المدارس الخاصة بعد امتحانات الثانوية العامة

لفت شوقي إلى إن دور الوزارة إشرافي على المدارس الخاصة والدولية.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزارة ستقوم بوضع قواعد جديدة لمصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل.

وأوضح الوزير أن القواعد التى سيتم وضعها ستحتفظ بحقوق الطرفين، وأن ذلك سيكون عقب انطلاق امتحانات الثانوية العامة ،

ولفت شوقي ، إلي أن دور الوزارة إشرافي على المدارس الخاصة والدولية.

وأكد شوقي عزم الوزارة مناقشة ملف مصروفات الدراسة للعام الدراسي المقبل في ضوء الاوضاع الحالية وما يفرضه انتشار فيروس كورونا من إجراءات.

ورد الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر أديب على قناة إم بي سي مصر ، على إعلان بعض المدارس الخاصة زيادة المصروفات الدراسية للعام المقبل نظرا لأنه سيتم تقليل عدد الطلاب في الفصول وكذلك تكلفة اتوبيسات الانتقال وخفض إعداد الطلاب للنصف.

وقال شوقي إن تكلفة الإجراءات الوقائية مرتفعة، وأن الوزارة على علم بذلك من منطلق تجهيزات امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي الحالي.