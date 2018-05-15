وزير التعليم ورئيس بنك مصر يفتتحان 6 معامل بجامعة النيل

سيد بدر:افتتح صباح اليوم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، 5 معامل جديدة بالجامعة لدعم شباب الباحثين ورواد الأعمال.وقال وزير التعليم العالي، إن جامعة النيل تهدف لربط الدراسات العلمية والأبحاث بالسوق ومجتمع التصنيع، ومواك

سيد بدر:

افتتح صباح اليوم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، 5 معامل جديدة بالجامعة لدعم شباب الباحثين ورواد الأعمال.

وقال وزير التعليم العالي، إن جامعة النيل تهدف لربط الدراسات العلمية والأبحاث بالسوق ومجتمع التصنيع، ومواكبة أحدث الطرق التكنولوجية فيما يتعلق بالبحث العلمي.

من جهته قال رئيس بنك مصر، إن مصرفه حريض على دعم التعليم والصحة باعتبارهما نواة للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن بنك مصر دعم جامعة النيل ب7 ملايين جنيه، بجانب 5 ملايين لتدشين بيت التصميم بالجامعة.