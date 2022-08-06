وزير التعليم: نفخر بأن غالبية أوائل الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022.

أوائل الثانوية العامة 2022

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إن درجات أوائل الثانوية العامة 2022 تراوحت ما بين 402 إلى 399 في شعبة علمي علوم.

واستكمل بأن الطلاب الأوائل بالثانوية العامة 2022 في شعبة علمي رياضيات تراوحت درجاتهم ما بين 407 إلى 404.

فيما تراوحت درجات الأوائل الثانوية العامة 2022 في الشعبة الأدبية ما بين 387 إلى 381 .

وقال الوزير: نشعر بالفخر أن غالبية الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2022 من المدارس الحكومية العامة والتجريبية.

وجاءت ترتيبات الطلاب أوائل في الثانوية العامة 2022 كالتالي :

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الذين خاضو الامتحانات، بلغ نحو 707 آلاف و992 طالبا، منهم 268 ألفا و897 طالبا بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالبا بالشعبة العلمية (رياضيات).

وبلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 75.04%، مقارنة بـ74% العام الماضي.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 78.32% مقابل 76% العام الماضي .

وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضيات 81% ماقبل 76% العام الماضي.

فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 68% مقابل 70% العام الماضي.