وزير التعليم : نعد طلاب الثانوية العامة بامتحانات هادئة وتصحيح عادل بنسبة 100% (فيديو)

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن معظم الطلاب مجتهدين ومتميزين جدا، ونعد طلاب الثانوية العامة بامتحانات هادئة، وتصحيح عادل بنسبة 100٪.

وأوضح شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن آخر تسريب لامتحان كان في آخر 2016، ومن هذا التاريخ لم يحدث تسريب، ولم يحدث ولن يحدث، ومن يدعي ذلك كاذب ويضلل الناس.

وقال شوقي إن هناك غشا إلكترونيا يحدث داخل اللجان من خلال تصوير ورقة الأسئلة، وتم منع دخول جميع الأجهزة التكنولوجية التليفون والتابلت والساعة الديجيتال.

وأضاف شوقي أن الطالب سيدخل الامتحان بالقلم والمسطرة فقط، مشيرا إلي أن البعض يعتقد أنه يستطيع أن يجد شخص لديه القدرة على حل امتحان بعدد 60 سؤال ، أن البعض يقوم بزرع سماعات في الأذن تعمل بالبلوتوث للغش.

وتابع شوقي أنه تم ضبط 7 حالات غش في أول امتحان ، و 3 حالات غش في ثاني أيام الامتحانات على مستوي الجمهورية ، وذلك من إجمالي 10.5 مليون طالب.

وقال شوقي: أول امتحانات الثانوية العامة بكرة سنجد صور لتجمهر و صور لغش وطلبة منهارة ومعظم الحاجات دي بتكون مزيفة وهتكون قديمة ومن دول أخرى، وكل هدفها الإساءة للامتحان المصري.