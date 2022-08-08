وزير التعليم: نسعى لإطلاق مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية .

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، والتي أقيمت مساء اليوم الإثنين بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

حضر الحفل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وقال وزير التعليم إن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت الوزارة في إنشائها منذ سبتمبر 2018، تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفني بالعالم.



وأعرب عن سعادته بتخرج هؤلاء الطلاب والذين يعدون بحق نواة التغيير لنظرة المجتمع لخريجي التعليم الفني، التي تحتاج إلى دليل ملموس يبرهن على ما قامت به الوزارة من جهود لتطوير مهارات خريجي التعليم الفني، وتقديم صورة جديدة لخريج التعليم الفني المصري.



من جانبه، قدم المهندس محمد زكى السويدي، الشكر والتقدير إلى الوزراء والمحافظين وجميع حضور الاحتفالية لحرصهم على مشاركة طلاب المدرسة وأولياء أمورهم بفرحة التخرج، معربًا عن فخره بأبنائه الخريجين، الذين أصبحوا نموذجًا يحتذى به في المجتمع.



وأكد السويدي نجاح تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية الرائدة في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، ضمن توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وبناء الإنسان المصري، متمنيًا التوفيق لخريجي المدرسة في حياتهم العملية المقبلة.



وأشار إلى أن رؤية مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية تتركز بالأساس على تخريج جيل قادر على إدارة الصناعة الوطنية من خلال التعلم والإعداد والتدريب والتأهيل لسوق العمل؛ سعيًا نحو دعم التخصصات الصناعية، والاستثمارية المختلفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية الكبرى، ويتم تدريب طلاب المدرسة ميدانيًا داخل مصانع الشريك الصناعي (مصانع السويدي).



وقال: “يقضي طلاب المدرسة ثلاثة أعوام دراسية، ويحصل الخريج على شهادتين، الأولى دبلوم التكنولوجيا التطبيقية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشهادة الثانية من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (جهة الاعتماد)”.