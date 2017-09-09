وزير التعليم: نستهدف إعداد مليوني طالب لتطبيق نهج تعليمي جديد

خاص قال وزير التربية والتعليم، الدكتور، طارق شوقي، إنه يستهدف إعداد مليوني طالب لتطبيق نهج تعليمي جديد خلال عام جاء ذلك في كلمة وزير التعليم، اليوم السبت، في ختام فعاليات مؤتمر " مُعَلِم "، المؤتمر السنوي الأول لمعلمي المدارس الحكومية، تحت عنوان " إصلاح التعليم برؤية القرن 21 " ب

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قال وزير التربية والتعليم، الدكتور، طارق شوقي، إنه يستهدف إعداد مليوني طالب لتطبيق نهج تعليمي جديد خلال عام

جاء ذلك في كلمة وزير التعليم، اليوم السبت، في ختام فعاليات مؤتمر ” مُعَلِم “، المؤتمر السنوي الأول لمعلمي المدارس الحكومية، تحت عنوان ” إصلاح التعليم برؤية القرن 21 ” برعاية مؤسسة “علمني” بالشراكة مع كلية الدراسات العليا في التربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحرم الجامعة في القاهرة الجديدة.

وفي كلمته أمام المؤتمر، أكد وزير التعليم على أهميه تجربة ” علمني ” التي تتقدم بشكل ملحوظ، موضحا أنها تجربه فريدة من نوعها ومن شأنها النهوض بمنظومة التعليم المصري خاصة في ظل شراكات منظمات المجتمع المدني والجامعات فضلا عن دعم وزارة التربيه والتعليم للتجربه .

وأضاف شوقي، أن الانتقال إلى مجتمع مصري قائم على التعلم والإبتكار علي رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده السياسيه المصرية، ونسعي خلال عام تطبيق نهج تعليمي جديد تماما الا أننا لدينا العديد من العوائق التي تحول دون ذلك ، أهمها إعداد 2 مليون طالب للدخول في مغامرة التطبيق ، الا أننا لدينا إصرار علي تحدق الهدف.

وأوضح الوزير علي أهمية دور المعلم كشريك أساسي في عملية التطوير بإعتباره العنصر الأول لعملية إصلاح منظومة التعليم المصري ، مؤكدا أن أحوال المعلم علي رأس أولويات الوزاره خلال الفتره الراهنه .

وفيما يتعلق بالخطط المستقبيله التي تسعي وزارة التربيه والتعليم العمل عليها خلال الفتره المقبله ، قال الدكتور طارق شوقي ” لدينا العديد من الأنظمه الجديده التي تشمل جميع المراحل التعليميه يأتي علي رأسها تطوير نظام الثانويه العامه و عمل نظام تقييم جديد للقبول بها سيتم تطبيقه في سبتمبر 2018 المقبل .

أضاف الوزير فيما يخص خطى الوزارة تجاه عملية التطوير، سيتم نقل نظام التعليم المصري الي عالم رقمي خلال عام، من خلال تسجيل محتويات جميع مناهج المراحل التعليميه علي الموقع الرئيسي لـ “بنك المعرفة”، إلى جانب إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين ورجوعها لدورها المعهود، إضافة إلى العمل بنظام المدارس الدولية وإعادة النظر في التدريب .

وعن أليات التنفيذ والتطبيق قال وزير التربيه والتعليم ” لدينا طرق جديدة وتغير في الثقافات لكل أفراد المنظومة ، تعتمد في الأساس على المعلمين بإعتبارهم رأسمالنا في التغيير”

وأضاف : “نحن بحاجة إلى تدريب 500 ألف معلم على مستوي عالي في المراحل التمهيدية واللغات والكمبيوتر فضلا عن التدريب علي نظام التقييم الجديد للثانويه العامه ، خاصة أن هو القائد لعملية الإصلاح “ت الدوليه .

ومن جانبه قال ” فرانسيس ريتشيارديوني ” رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن تجربة “علمني” تحمل أهمية بالغة لمصر والمنطقة العربية ونطمح لها بالنجاح في مجال التعليم العربي ، مؤكدا علي ضرورة الإلتزام بالعمل اللازم لمواجهة صعوبة المسؤليات .



وفي نفس السياق ، قالت ياسمين هلال المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة ” علمني ” ، أن المؤتمر يعتبر تتويج لرحلة تعليم عملنا من خلالها في 6 محافظات تم من خلالها تدريب 2500 معلم ، تم الإعتماد فيها علي أحدث اساليب التأهيل الصحيح ومواكبة القرن 21 .

أوضحت هلال ، نسعي الي تدريب 5000 معلم في 7 محافظات أخري خلال الفتره المقبله ، الي جانب السعي الي الوصول الي 22 مليون طالب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربيه .

وأضافت ” لدينا العديد من الأهداف بخصوص المؤتمر أهما بناء قدرات المعلمين وإحلال نظام التعليم المصري بأنظمه جديده ، إضافة الي خلق حلقة وصل ومساحة للحوار بين المعنيين بالتعليم في مصر والباحثين والمعلمين والهيئات التعليميه الحكوميه والمنظمات المدنيه “.

وفيما يتعلق بدور الجامعة الأمريكية بالقاهرة في رعاية مثل هذه المبادرات ، أكد الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة علي دور الجامعه ودعمها لتطوير عملية التعليم في مصر ، منوها إلى ضرورة إعادة صياغة الشخصية المصرية علي نهج تعليمي جديد .