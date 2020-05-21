اتصالات وتكنولوجيا

وزير التعليم: نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عقب إجازة عيد الفطر

اكتملت منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي
جهاد سالم 11:18 م, الخميس, 21 مايو 20 11:18 م, الخميس, 21 مايو 20

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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه على الفيس بوك، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ولفت شوقي إلي أن الوزارة نجحت في عقد 10.4 مليون امتحان إلكتروني، لنحو 1.155 مليون طالب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال الوزير: اكتملت منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 أبريل الماضي حتي 20 مايو.

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بقلم جهاد سالم

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