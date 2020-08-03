وزير التعليم : نتيجة الثانوية العامة ستعلن الساعة الثانية ظهر الثلاثاء

ستكون هناك مكالمة مع الطلاب الأوائل بعد العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء عقب اعتماد النتيجة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إن نتيجة الثانوية العامة ستعلن الساعة الثانية ظهر الثلاثاء

وعبر صفحته بفيسبوك : “سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق علي النتائج”.

وأضاف: “سوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد ان شاء الله”.

وفي وقت سابق قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم أن غدًا الثلاثاء، ستعلن نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، دون إعلان مواعيد

وأعلن أنه رسالة تُبثّ مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأُسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.