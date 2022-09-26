وزير التعليم: نتمنى وجود مدارس «STEM» في كل المحافظات

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

وناقش الاجتماع الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023، و بعض الأمور الخاصة بالمعلمين وإدارات المدارس.

وصرح شادي زلطة المتحدث الإعلامي للوزارة، بأن الوزير أكد أن مدارس stem تعد نقطة مضيئة فى تاريخ التعليم المصرى.

وقال الوزير نتمنب وجود مدارس STEM للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا فى كل المحافظات.

وأوضح حجازي، أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

حضر الاجتماع الدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

وكذلك اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء يسري سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء نير حمدي من هيئة الأبنية التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة.

كما حضر الاجتماع خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والدكتور رضا أبو سريع ممثلاً للمعونة الأمريكية، والدكتورة هالة الصيرفي ممثلاً للمعونة الأمريكية، وأحمد رزق الله ممثلاً للمعونة الأمريكية، والدكتور محمد جاد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

إضافة إلي الدكتورة عزيزة خليفة مدير وحدة STEM، واللواء عمر حماد ممثًلا لشركة كيرسيرفيس، والدكتور تامر المصري مركز البحوث التربوية، وعدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.