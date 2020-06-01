وزير التعليم: نبحث عن حلول قانونية لإلغاء مواد من امتحانات الثانوية العامة

قال وزير التعليم إن الوزارة تبحث مع مستشارين قانونين إيجاد مخرج لعدم عقد امتحانات للمواد التي لا تضاف للمجموع ضمن امتحانات الثانوية العامة.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إن الوزارة تبحث مع مستشارين قانونين ايجاد مخرج لعدم عقد امتحانات للمواد التي لا تضاف للمجموع ضمن امتحانات الثانوية العامة.

وأشار الوزير خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا في التخفيف عن كاهل الطلاب وخاصة في ظل عقد امتحانات الثانوية العامة في تلك الظروف الصعبة.

ونوه الوزير إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع ٣ مواد فقط هي التربية الدينية، والتربية الوطنية و الاقتصاد والاحصاء.

وأكد الوزير أن الموضوع قيد البحث وليس قرارا بالالغاء، حيث أن العقبة القانونية لازالت قائمة.

وأشار الوزير إلى أنه حال التوصل لوسيلة قانونية لإلغاء الامتحانات في المواد الثلاثة التي لا تضاف للمجموع سيتم إلغاؤها.