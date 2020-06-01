وزير التعليم : من يطالبون بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لا يمثلون 25٪ من الطلاب

مؤكدا أنه لا مفر من عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر ٢١ يونيو

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه لا مفر من عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر ٢١ يونيو.

وطالب الوزير في مداخلة هاتفية على قناة DMC، أولياء الأمور والطلاب ، بإنهاء الجدل الدائر حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة .

ونصح الوزير الطلاب بالاستعداد الجيد لدخول الامتحانات، لافتا إلى أن حالة الجدل تمثل استنزاف للطلاب وتعطل الوزارة في القيام بمهامها.

وأشار الوزير إلى أن النسبة الأكبر من طلاب الثانوية العامة يرغبون في تأدية الامتحانات في موعدها.

وقال الوزير إن دعوات التأجيل يتبناها قلة من مستخدمي الفيس بوك لا يمثلون 25٪ من دفعة الثانوية العامة.

وأشار شوقي إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل مجتمعة على تأمين امتحانات الثانوية العامة، وسيتم خلال الأسبوع الجاري عرض فيديو توضيحي للإجراءات التعقيم والتأمين.

وأكد شوقي أنه من يتخوف من دخول الامتحان في الوقت الحالي بإمكانه اتخاذ القرار بالتأجيل للعام المقبل، والاحتفاظ بحقه في الحصول على الدرجة الكاملة.