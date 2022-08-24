وزير التعليم من مطروح : التطوير مستمر ونعمل لصالح أبنائنا

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التعليم أن التطوير مستمر في الوزارة في إطار خطة الدولة مع تنظيم آليات التنفيذ بما لا يخل بمنظومة التطوير، ونعمل للصالح العام وصالح أبنائنا بما يحقق تعليم حقيقي، حيث أصبح مديرى عموم تنمية المواد التعليمية لهم دور كبير في مركز المعلومات ووضع المناهج .

وأضاف خلال زيارته لمحافظة مطروح أن الموجه العام سيدرب الموجهين والمعلمين داخليا على مستوى كل إدارة ،ليصبح الكل على دراية بالمناهج ،مع ضرورة أن يشعر أولياء الأمور والطلاب بتغيير في طريقة التعليم على أرض الواقع وأن يلمسوا التطوير بما يعطى أريحية والشعور بتعليم متميز ومختلف بالمدارس.

وزير التعليم يناقش استعدادات العام الدراسي 2022-2023 مع قيادات مطروح

كما أشار إلى أن المناهج التى استثمرت فيها الدولة مستمرون في تطبيقها مع الخطة الزمنية، والامتحانات تقيس نواتج التعليم وليس محتوى تفصيلى ليقيس مدى فهم الطالب وكيفية استنتاج الطالب للمعرفة وليس حفظ المعرفة فقط ،مع التأكيد على العدالة وتكافؤ الفرص وعدم الحصول على حق أحد

كما وجه وزير التربية والتعليم وكيل الوزارة بمطروح بالإبلاغ عن أى مشاكل يتم رصدها بأى لجان مستقبلا. ومواجهة التسرب من التعليم بمطروح خاصة للفتيات ودراسة إمكانية عمل فصول ملحقة بالمدارس مع دراسة الكتله السكنية والفراغات لإنشاء مزيد من المدارس الإعدادية والثانوية بكل مركزو مدينة،مع الإشارة الى دخول عدد ٢٢ مدرسة جديدة بمطروح مع العام الدراسي القادم

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن محافظة مطروح متميزة بوجود مدرسة الضبعة النوويه على أرضها مع تشغيل خريجيها،ومشيدا بجهود محافظة مطروح وتعاونها في الإرتقاء بالعملية التعليمية

وأكد دكتور رضا حجازى على العمل على سد العجز في المعلمين ،مع شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالتعليم بالموافقة على تعيين ١٥٠ ألف معلم،مع اهتمام الدولة بالتحول الرقمى والاستفادة منه في تطوير منظومة التعليم وإحكام السيطرة،مع التأكيد على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وعدم الحصول على حق أحد ،موجها لوكيل الوزارة بمطروح بالابلاغ عن اى مشاكل يتم رصدها باى لجان مستقبلا

وأكد حجازى على انه تم العمل على التيسير على أولياء الأمور أصحاب التظلمات بدلا من السفر إلى المدينة التعليمية ب ٦ أكتوبر تم نقل التظلم بالكنترول التابع لمحافظة ولى الأمر حرصا على راحة المواطنين وبما لا يضر بالأداء.