وزير التعليم: مطالبة المدارس الخاصة لأولياء الأمور بسداد مصروفات العام الجديد مشروعة

قال إنه على أولياء الأمور اللذين أقدموا على دخول أبنائهم في مدارس بمصروفات إدراك ضرورة استمرار المنظومة الاقتصادية.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزارة ستنظر في ملف المدارس الخاصة و مصروفات العام الدراسي المقبل عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والفنية.

واشار الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي على قناة صدي البلد ، إن مطالبة المدارس الخاصة لأولياء الأمور بسداد مصروفات العام الدراسي الجديد مشروعة رغم عدم حسم ماستؤل إليه الأمور في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ولفت الوزير إلى أن المدارس الخاصة تقدم خدمة تعليمية نظير الحصول على المصروفات ، كما أنه على أولياء الأمور اللذين أقدموا على دخول أبنائهم في مدارس بمصروفات إدراك ضرورة استمرار المنظومة الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن المدارس الخاصة لديها إنفاقات أيضا، سواء دفع رواتب المعلمين، أو توفير منصات تعليمية وغيرها.

وقال شوقي إن الوزارة من الممكن أن تتدخل في تفاصيل مختلفة مثل تكلفة اتوبيسات المدرسة وغيرها من الأمور التي لم يتم حسمها في ظل تداعيات كورونا، إلا أن هذا الأمر سابق لأوانه وسيتم النظر فيه لاحقا.

وأكد الوزير إن المدارس الحكومية تقدم خدمة تعليمية جيدة، حيث أنه جارٍ تطويرها ورفع كفائتها.