وزير التعليم: مستعدون لنقل تجربة مصر الرقمية إلى أسواق أفريقيا

قال وزير التربية والتعليم ، الدكتور رضا حجازي، إن تجربتنا واعده في التحول الرقمي في مصر ونحن على استعداد كامل لنقل التحربه بالكامل لقاره أفريقيا، مبينا أنه من المؤيدين لفكرة المواد الرقمية.

وأضاف أنه من المخطط زياده مثل هذه المواد الرقمية بالشراكة مع العديد من الشركاء الذين لديهم قابلية لتقديم تطبيقات رقمية لدعم العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية وجود برامج التحول الرقمي في العمليات التعليمية.

جاء ذلك خلال الفعالية التي عقدتها الشركة لاستعراض إنجازات مشروع المدارس المفتوحة المدعومة بالتكنولوجيا والذي يتم تنظيمه بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة اليونسكو وشركه هواوي.