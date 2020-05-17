وزير التعليم: لن يسمح بدخول لجان الثانوية العامة بعد الساعة التاسعة

أكد شوقي أن الطالب الذي سيتأخر عن الساعة التاسعة ، سيتم اعتباره غائبا ومنعه من دخول الامتحان، ويدخل امتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة.

شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تواجد طلاب الثانوية العامة في الساعة الثامنة لتأدية الامتحانات المقررة 21 يونيو.

وأشار الوزير إلى أن الامتحانات ستبدأ الساعة العاشرة، إلا إنه ينبغي حضور الطلاب مبكرا ليتسني لنا اتخاذ إجراءات التعقيم ودخول اللجان.

وأكد شوقي أن الطالب الذي سيتأخر عن الساعة التاسعة ، سيتم اعتباره غائبا ومنعه من دخول الامتحان، ويدخل امتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة.

ولفت الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي على قناة صدي البلد إلى أن التاخر عن المواعيد المحددة مسؤولية الطالب.

وقال الوزير، إن الوزارة تبذل مجهودات كبري من تأمين امتحانات الثانوية العامة في هذة الظروف مطالبًا الجميع بالتعاون.