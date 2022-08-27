وزير التعليم: لن يتم إجراء امتحانات الثانوية في لجان شهدت تجاوزات

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن اللجان التي شهدت تجاوزات في الثانوية العامة هذا العام لن يعقد بها امتحانات ثانوية عامة مرة أخرى .

وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم: إن الطلاب في اللجان التي شهدت مشكلات سيتم تحويلهم إلى أماكن قريبة من اللجان ومؤمنة بشكل أفضل.

وأضاف، أنه أيضا سيتم القضاء على التحويلات المكوكية في الصف الثالث الثانوي، ولن يتم التحويل إلا من خلال لجنة بالوزارة تفحص أوراق التحويلات وتبت في أمرها.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة حسم العديد من الملفات قيل بداية العام الدراسي، ومنها آليات التقييم في الثانوية العامة .

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام البابل شيت وسيظل نظام التقييم الإلكتروني، لكن مع تدريب شامل للمعلمين .

وكشف الوزير عن عزم التعليم الحد من المركزية فيما يتعلق بالتصحيح الإلكتروني، حيث من الممكن الاستعانة بأجهزة التصحيح الإلكتروني من مدارس STEM .

وأكد الوزير أن العام الدراسي الجديد لن يبدأ دون معرفة الطلاب بآليات التقييم بوضوح.