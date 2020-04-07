لايف

وزير التعليم : لن نستبدل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأبحاث

قال الوزير عبر حسابه على الفيس بوك ، لا تستمعوا لمحاولات إفشال النظام من المغرضين.
جهاد سالم 11:38 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 11:38 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الامتحانات الإلكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي ستتم مواعيدها المعلنة في شهر مايو ولن تستبدل بأبحاث.

وقال الوزير عبر حسابه على الفيس بوك ، لا تستمعوا لمحاولات إفشال النظام من المغرضين.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.

و يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

وزير التعليم : تجربة الامتحانات من المنزل فاقت التوقعات

جهاد سالم 12:01 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20

وزير التعليم يفند 8 مشروعات لاستكمال امتحانات العام الدراسى الحالى

جهاد سالم 2:56 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

وزير التعليم: 60 ألف طالب حاولوا الغش نعرفهم بالاسم والمكان

جهاد سالم 4:16 م, الأربعاء, 5 فبراير 20

التعليم تتيح نماذج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على موقعها الإلكتروني غدا

جهاد سالم 8:51 م, السبت, 28 ديسمبر 19

التعليم: طلاب المدارس «الحكومية» بالنظام الجديد سيكونون بنفس مستوى«الأجنبية» (فيديو)

أحمد صبري 11:24 م, الأحد, 9 يونيو 19

التعليم: امتحانات مايو لطلاب أولى ثانوي إلكترونية وبطريقة آمنة

المال - خاص 11:38 م, الأثنين, 13 مايو 19