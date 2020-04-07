وزير التعليم : لن نستبدل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأبحاث

قال الوزير عبر حسابه على الفيس بوك ، لا تستمعوا لمحاولات إفشال النظام من المغرضين.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الامتحانات الإلكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي ستتم مواعيدها المعلنة في شهر مايو ولن تستبدل بأبحاث.

وقال الوزير عبر حسابه على الفيس بوك ، لا تستمعوا لمحاولات إفشال النظام من المغرضين.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.

و يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.