وزير التعليم : لغة المشروع البحثي لصفوف النقل اختيارية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه على “فيس بوك” ، إن المشروع البحثي المطلوب من صفوف النقل يقدم باللغة العربية أو باللغة الأجنبية المستخدمة في مدارس اللغات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى النقاط التالية :

تتكون مجموعة عمل المشروع البحثي من طالب واحد أو مجموعة بحد أقصي (٥) طلاب.

سيتم إتاحة مشروعات طلاب الدمج وكذلك اولى وثانية منازل يوم الاثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٠

يقدم المشروع باللغة العربية أو باللغة الأجنبية المستخدمة في مدارس اللغات = “اختر اللغة”

وحددت الوزارة موضوعات المشروع البحثي لطلاب الصفوف الابتدائية في ٤ موضوعات.

كما حددت الوزارة موضوعات المشروع البحثي لطلاب المرحلة الإعدادية في البيئة، تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية والزيادة السكانية والأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استبدلت امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتي الثالث الإعدادي بمشروع بحثي، على خلفية تعطل الدراسة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223111930771320&id=1373090814