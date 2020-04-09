لايف

وزير التعليم : لغة المشروع البحثي لصفوف النقل اختيارية

يقدم باللغة العربية أو الأجنبية
جهاد سالم 5:58 م, الخميس, 9 أبريل 20 5:58 م, الخميس, 9 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه على “فيس بوك” ، إن المشروع البحثي المطلوب من صفوف النقل يقدم باللغة العربية أو باللغة الأجنبية المستخدمة في مدارس اللغات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى النقاط التالية :

  • تتكون مجموعة عمل المشروع البحثي من طالب واحد أو مجموعة بحد أقصي (٥) طلاب.
  • سيتم إتاحة مشروعات طلاب الدمج وكذلك اولى وثانية منازل يوم الاثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٠
  • يقدم المشروع باللغة العربية أو باللغة الأجنبية المستخدمة في مدارس اللغات = “اختر اللغة”

وحددت الوزارة موضوعات المشروع البحثي لطلاب الصفوف الابتدائية في ٤ موضوعات.

كما حددت الوزارة موضوعات المشروع البحثي لطلاب المرحلة الإعدادية في البيئة، تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية والزيادة السكانية والأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استبدلت امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتي الثالث الإعدادي بمشروع بحثي، على خلفية تعطل الدراسة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223111930771320&id=1373090814

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

«التعليم» تعلن موضوعات المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل وشروط القبول (صور)

جهاد سالم 2:52 م, الخميس, 9 أبريل 20

وزير التعليم يشرح المشروع البحثي لصفوف النقل وينبه أولياء الأمور «لا تدفعوا مليمًا»

جهاد سالم 2:43 م, الخميس, 9 أبريل 20

«التعليم» تشرح كيفية إعداد المشروع البحثي لصفوف النقل (فيديو)

جهاد سالم 8:16 م, الأحد, 5 أبريل 20

وزير التعليم: الظروف التى تمر بها البلاد فرصة لتقديم نماذج أكثر فائدة للطلاب

جهاد سالم 9:29 ص, السبت, 4 أبريل 20

وزير التعليم يعلن 9 نقاط حول المشروع البحثي لصفوف النقل

جهاد سالم 1:57 م, الخميس, 2 أبريل 20