وزير التعليم لطلاب دشنوا جروب للغش: «استعدوا لامتحانات الدور الثاني»

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي الأربعاء امتحانات نهاية العام الدراسي 2020

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب بمرحلة الثانوية العامة بالاستعداد لامتحانات الدور الثاني بعد رصده جروب للغش

وكتب الوزير عبر صفحته بفيسبوك: ” استعدوا لامتحان الدور الثاني”.

وجاء تدوينة الوزير على صورة تظهر تدشين طلاب جروب علي تطبيق “الواتس اب” للغش في امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي.

جدير بالذكر أن بدأ طلاب الصف الأول الثانوي الأربعاء امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 ، ويؤدي الطلاب الامتحانات من المنزل، وتستمر الامتحانات حتى 20 مايو.

فيما يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي ، الامتحانات اعتبارا من الغد وحتى 17 مايو.