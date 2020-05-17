وزير التعليم : لطلاب الثانوية العامة الحق في الدرجة كاملة لو أجلوا الامتحان للعام المقبل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خيارات الطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة للنهاية العام الدراسي 2020.

وقال الوزير إنه بإمكان الطالب، دخول الامتحانات المزمع عقدها 21 يونيو المقبل ، أو تأجيل الامتحانات ، في حال التخوف من تأدية الامتحانات في هذة الظروف.

ولفت الوزير إلى أن الطالب الذي يقرر ارجاء امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل، له الحق في الحصول على الدرجة الفعلية للامتحان، واعتبارها أول محاولة.

واشار الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث، إنه تم إرجاء الامتحانات بنحو أسبوعين لعدة أسباب.

واستكمل أن السبب الرئيسي ي إحكام إجراءات تأمين الامتحانات وتطهير وتعقيم اللجان ، بالإضافة إلي بدء عودة الحياة لطبيعتها طبقا لخطة الدولة منتصف يوليو.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر عدة إجراءات احترازية خلال عطلة عيد الفطر تمتد لنحو أسبوع ، ما يعطل اعمال الموردين ، ومن ثم تسلم الوزارة لمتطلبات التعقيم والتأمين اللازمة لإتمام الامتحانات.