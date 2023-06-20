وزير التعليم لطلاب الثانوية: ثقوا في التصحيح الإلكتروني وكل طالب سيحصل على حقوقه

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، امتحانات الثانوية العامة من خلال لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وبلغ عدد الطلاب بها 362 طالب وطالبة، منهم 72 طالب وطالبة بالقسم الأدبي و117 طالب وطالبة بالقسم العلمى علوم، و 27 طالب وطالبة بالقسم العلمى رياضة.

وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة

وقال حجازي لطلاب الثانوية العامة ثقوا فى نظام التصحيح ونحن نحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا في التصحيح

وردًا على استفسار آخر لإحدى الطالبات حول كيفية تلافى حدوث خطأ فى تظليل الإجابة فى البابل شيت، أكد الوزير على أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا ، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

واطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة.

وقد أثنى الوزير على هدوء وانضباط اللجان في المحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، مشددا على أهمية مواصلة اجراءات استخدام العصا الالكترونية عن بعد داخل اللجان للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب حرصا على تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير باستخدام العصا الالكترونية في حضوره للتفتيش على الطالبات عن بعد داخل اللجنة للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية.

وفي إطار زيارته التفقدية للجان الثانوية العامة بالمحافظة، تفقد الوزير والمحافظ لجان مدرسة الصالحية للتعليم الأساسي بالصالحية القديمة، والتى تضم 351 طالبة، منهم 112 طالبة بالقسم الأدبي، و 214 طالبة بالقسم علمى علوم و 25 طالبة بالقسم علمى رياضة.

