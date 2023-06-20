وزير التعليم لطلاب الثانوية: أي إجابة بكراسة الأسئلة لا يعتد بها

في إطار زيارته لمحافظة الشرقية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وبلغ عدد الطلاب بها 362 طالب وطالبة، منهم 72 طالب وطالبة بالقسم الأدبي و117 طالب وطالبة بالقسم العلمى علوم، و 27 طالب وطالبة بالقسم العلمى رياضة.

واطمأن الوزير، خلال تفقده لجنة للطالبات بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا أن المراقب هو القائد داخل اللجنة، وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة.

وردا على استفسار احدى الطالبات حول الاجابة في كراسة الأسئلة، أكد الوزير أن أي إجابة في كراسة الأسئلة لن يعتد بها، مشددا على أهمية تركيز الطلاب على الحل الحل فقط في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.