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وزير التعليم : لدينا نحو 5 سيناريوهات للعام الدراسي الجديد

قال شوقي إنه من بين الحلول المطروحة، تقليل أيام الذهاب للمدرسة وتقسيم الفصل الواحد على عدة فصول لضمان تقليل الكثافات.
جهاد سالم 11:49 م, الأحد, 31 مايو 20 11:49 م, الأحد, 31 مايو 20

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لديها ما بين ٤ إلي ٥ سيناريوهات للتعامل الدراسي الجديد حال ما استمرت أزمة كورونا.

وأشار الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، إلى أنه من الممكن التوسع في استخدام التكنولوجيا في التعليم أو التعليم المدمج.

ونوه شوقي إلي أن جميع الحلول المطروحة مجرد أفكار لم تحصل بعد على الموافقات المطلوبة.

وقال شوقي إنه من بين الحلول المطروحة، تقليل أيام الذهاب للمدرسة وتقسيم الفصل الواحد على عدة فصول لضمان تقليل الكثافات.

واستكمل إنه في تلك الحالة سيتم توفير الآليات اللازمة عبر استخدام التكنولوجيا ، لافتا إلى أن تكلفة ذلك مرتفعة جدا للوصول لكافة الطلاب.

وقال شوقي إن التعامل مع أزمة فيروس كورونا لابد وإن تتم بافكار مبتكرة وخارج الصندوق.

وأكد الوزير أنه حال عدم التوصل لعلاج لفيروس كورونا فإن الوزارة جاهزة ببدائل تضمن عدم ضياع العام الدراسي الجديد.

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بقلم جهاد سالم

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