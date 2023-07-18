وزير التعليم: لا ننسى أسر الشهداء وتدريب المعلمين على تنمية الولاء والوعي بالمشروعات القومية

شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري الندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات، والتى نظمها الجانبان بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ، بهدف تنمية الوعى لدى الطلاب وتعريفهم بالتاريخ العسكرى المجيد لقواتنا المسلحة، وإعلاء قيم الولاء والانتماء.

ووجه حجازي التحية والتقدير لأسر الشهداء الذي ضحوا بحياتهم من أجل استقرار الوطن وسلامته، قائلا: “لولاكم ما كنا هنا الآن”.

وأضاف الوزير أن مصر لديها 25 مليون طالب، ولكي ننمي الولاء والانتماء اشتركت القوات المسلحة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذه الندوات التثقيفية والتي ستحقق مردودًا عاليًا لصالح الجميع، مؤكدا أهمية استدامة هذه الندوات التثقيفية التوعوية.

وأشار الوزير إلى أنه عند زيارة إحدى المدارس الفنية مؤخرًا لمس الالتزام والانضباط والولاء والانتماء لدى طلابها، موضحًا أن عدد المدارس التي تطبق التأسيس العسكري 497 مدرسة ونتمنى التوسع في أعدادها في هذا الإطار لأن الجيل الحالي يحتاج إلى هذه القيم ليكتسبوا قيمة الإحساس بالمسئولية.

وأكد الوزير أن الولاء والانتماء أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر 2030 والتي تستهدف طالب معتز بذاته فخور ببلاده يقبل التعددية قادر على التنافسية.

وكشف عن اعتزام وزارة التربية والتعليم عقد الملتقى الأول لعرض الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفق المنظور العالمي يوم 6 أغسطس المقبل، والذي سيضم خبراء دوليين وعالميين ومحليين،.

واشار إلى أنه أصدر توجيهاته للجنة المسئولة عن التطوير بضرورة تضمين قيم الولاء والانتماء في هذه المناهج، والتركيز على المفاهيم الكبرى التي تمكنه من مواصلة التعلم، وليس الحشو، وأن يكون الطالب مستمتعًا بتعلمه ومستمتعًا بحياته أيضًا، بحيث لا يتم تكديس عقول الطلاب بمعلومات تفصيلية ترهقهم.

كما كشف الدكتور رضا حجازي عن أنه سيتم البدء في وضع الإطار العام للمرحلة الثانوية عقب الانتهاء من الإطار العام للمرحلة الإعدادية.

وتابع الوزير أنه بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية سيتم الانتقال إلى وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الثانوية وفق مصفوفة المدى والتتابع؛ لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وعن الأسرة المصرية.

وتابع الوزير أنه من منطلق اتجاه العالم إلى الذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى، والتعليم الإلكتروني، وضعت الوزارة معايير قوية لانتقاء المعلمين القادرين على إحداث التغيير والتطوير، موجهًا الشكر للأكاديمية العسكرية بالقوات المسلحة لمشاركتها وزارة التربية التربية والتعليم لانتقاء هؤلاء المعلمين القادرين على تنمية الولاء والانتماء، وإحداث التغيير المنشود في التعليم والتعلم فى ظل التحول الرقمى.

وأكد الوزير أن ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع شراكة أصيلة وممتدة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الشراكة مع الكلية الفنية العسكرية فى اكتشاف الموهوبين فى العلوم والرياضيات على مستوى الجمهورية، والبرمجيات باعتبارها التطور القادم، والدور الهام للأكاديمية العسكرية في استكمال اختبارات المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم ضمن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

وأشار الوزير إلى أن المعلم دوره اختلف ولم يصبح ملقنًا للمعلومات، بل هو المخرج والمنظم لعملية التعليم والتعلم، والوصول بالطلاب للحد الأقصى للأداء.

وقال الدكتور رضا حجازي: “إننى أعلم جيدًا أنه لابد أن نضع نصب أعيننا أن نتحول من الحد الأدنى فى الأداء إلى الحد الأقصى، ومن الحفظ والتلقين إلى الابتكار والإبداع، ومن الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات ، ومن الفرصة الوحيدة في التقييم إلى الفرص المتعددة لنحصل على أقصى الأداء”.

وأشار الوزير إلى أنه قد تم أيضا عمل حقيبة تدريبية لتدريب المديرين والمعلمين على تنمية الولاء والانتماء، والوعي بالمشروعات القومية للدولة