وزير التعليم : لا تغيير فى فلسفة المنظومة التعليمية وسنعمل على استكمال مسيرة التطوير

اجتمع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها.

وتضمن الاجتماع مناقشة مهام عملهم والدور المنوط بهم، وخطة الوزارة لتطوير التعليم.

الوزير يشكر د.طارق شوقي الذي وضع حجر أساس تطوير التعليم

ووجه الدكتور رضا حجازي، الشكر والتحية والتقدير للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، الذي وضع حجر أساس تطوير العملية التعليمية.

وكذلك على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من جهد في تطويرها.

وأكد حجازي أهمية تكاتف وتعاون جميع العاملين بالتربية والتعليم.

وذلك لاستكمال مسيرة العمل بنفس الروح ومشاركة كل الجهات المختصة في العمل المؤسسي وعملية صنع القرار.

الرئيس السيسي وجه باستكمال التطوير والعمل بسياسة الحوار

وقال حجازي إنه لا تغيير فى فلسفة المنظومة التعليمية ونحن جميعًا شركاء فى استكمال هذا الجهد، وكل فرد من أبناء الوزارة لديه مسئولية في تطوير العملية التعليمية.

وذلك بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، والخطة الاستراتيجية للدولة”.

رضا حجازي وزير التربية والتعليم يجتمع بقيادات الوزارة

وأكد حجازي أنه بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سنعمل على استكمال مسيرة تطوير المنظومة التعليمية والعمل بسياسة الحوار.

وكذلك مشاركة أولياء الأمور والطلاب؛ ليدركوا مدى الجهد المبذول فى تطوير العملية التعليمية، والذي يتجلى فى البنية التكنولوجية في المدارس والمنصات التعليمية.

بالإضافة إلي بنوك الأسئلة، وجدارات مناهج التعليم الفنى، وتدريب المعلمين، والمناهج الجديدة، وغيرها من الجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بالموهوبين والمتفوقين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم؛ موجهًا بالتعاون مع الجهات المتخصصة لاكتشافهم.

حجازي: المعلم الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية

وأكد الوزير أن المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم.

فضلا تدريبه ليستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب وتمكينه من المهام الأدائية وفق المناهج الدراسية.

وفي ختام اللقاء أشار حجازى إلى أنه لدينا الكثير من الأفكار والمهام التي سنبذل قصارى جهدنا في تنفيذها بدون إقصاء لأحد، حيث إن ما تم بناؤه يجب استثماره واستكماله.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي.

بالإضافة إلي الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرو عموم الإدارات ، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم