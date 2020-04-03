وزير التعليم : لا تغيير بموعد امتحانات الثانوية العامة

كل من يقول خلاف هذا، فهو اجتهاد أو إشاعة أو سوء فهم أو أشياء أخرى

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك أنه لا تغيير في موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020.

وقال الوزير إن كل من يقول خلاف هذا، فهو اجتهاد أو إشاعة أو سوء فهم أو أشياء اخرى!

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد منتصف مارس المنقضي جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/ 6/ 2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/ 7/ 2020.