وزير التعليم لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة : اطمئنوا الأولاد في عنينا

فيما يتعلق بعقد امتحانات نهاية العام في ظل انتشار فيروس كورونا

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل طمأنة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، فيما يتعلق بعقد امتحانات نهاية العام في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث، لأولياء الأمور: اتطمئنوا الأولاد في عنينا، كما لو كنا أهلهم.

ولفت الوزير إلى أن الدولة حريصة على سلامة كل طالب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب أثناء آداء امتحانات الثانوية العامة.

وأكد الوزير أن إجراءات الوقاية والتعقيم سيتم اتخاذها في كل لجنة على مستوى الجمهورية ولن تكون قاصرة على المدن فقط.

واستكمل الوزير أن الامتحان مقتصر على ما درسة الطالب حتى موعد تعليق الدراسة ١٥ مارس، كما سيراعي في التصحيح قلق الطلاب وإجراء الامتحانات في ظروف استثنائية.

ولفت الوزير إلى أن أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط مع بعض الأسئلة للطلاب ذوي القدرة الأعلى.

كما أشار الوزير الحرص أيضا على المعلمين والإداريين وكافة العاملين في منظومة الثانوية العام، وتوفير كافة وسائل الحماية لهم.

وقال الوزير إنه سيتم تزويد وسائل الوقاية للمصححين ، وسيتم زيادة عدد مقرات التقدير ومراعاة التهوية الجيدة، بإجراءات آكتر تأميننا نظرا لكونهم أكبر في السن كما تحتم طبيعة عملهم التواجد لفترات أطول

ولفت الوزير إلي مجهودات مئات الآلاف من العاملين في المنظومة ، و استمرار عملهم فى ظل أزمة كورونا ، وامتداد عملهم لما بعد فترات حظر التجوال.