وزير التعليم : «كورونا» سيعيش معنا ولا فائدة من تأجيل امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، تشعر بطمأنية كبيرة عن الإجراءات الوقائية التي سيتم تنفيذها خلال إمتحانات الثانوية العامة. واشار الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري علي قناة…

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، تشعر بطمأنية كبيرة عن الإجراءات الوقائية التي سيتم تنفيذها خلال إمتحانات الثانوية العامة.

واشار الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري علي قناة صدي البلد ، إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ترى إنه لا يوجد أي مكاسب من تأجيل الامتحانات خاصة وأن فيروس كورونا سيعيش معنا للابد.

وقال الوزير إنه لا مفر من التعايش مع الفيروس، لذا فان والدولة في طريقها لعودة الأنشطة سواء المقاهمي والفنادق والأنشطة الرياضية وغيرها ، وذلك ينطبق على التعليم أيضا.

ولفت الوزير إلي أن ألمانيا قررت عودة المدارس ، رغم ارتفاع نسب الإصابات و الوفيات عن مصر بصورة كبيرة، ومع ذلك لم تشهد كم الجدل الدائر كمصر حول تأجيل امتحانات الثانوية العاملة أو الغاءها.

ونوه الوزير إلي ان فيروس كورونا مستمر ولا بد من التعايش معه ، لافتا الي ان الجميع معرض لنفس المخاطر.

وقال الوزير نحن معرضون لنفس الخطر الذي سيتعرض له الطلاب وربما أكثر.