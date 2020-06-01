وزير التعليم عن توفير أتوبيسات معقمة لنقل طلاب الثانوية العامة: «إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع»

ردا على مطالب بتوفير وسائل انتقال آمنة أو أتوبيسات معقمة لطلاب الثانوية العامة لتوصيلهم إلي مقر اللجان

علق الدكتور طارق شوقي وزير التعليم على سؤال حول من المسؤول عن توفير وسائل انتقال آمنة أو أتوبيسات معقمة لطلاب الثانوية العامة لتوصيلهم إلي مقر اللجان.

وقال الوزير: “إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع”، مشبها هذا التساؤل كمن يتسائل عن المسؤول عن توفير وسائل انتقال آمنة وهو ذاهب لشراء الخبز.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، إنه من المستحيل توفير اتوبيسات معقمة لنحو ١.٢ مليون طالب بالثانوية العامة و الدبلومات الفنية.

وتسائل الوزير: “كيف يمكن توفير أتوبيسات لهذا العدد من الطلاب تزامننا مع أماكن سكنها؟”.

وقال الوزير: “نحن نعمل في ظل ظروف صعبة ولابد من تحمل كل فرد جزءا من المسؤولية”.

ولفت شوقي إلي أن الوزارة ستوفر كل وسائل التعقيم والحماية داخل المدارس و اللجان وسيتم تزويد كافة اللجان بكواشف حرارة ومواد تعقيم و سيارات إسعاف وأطباء وزائرين صحيين بكل لجنة.

وقال الوزير إلى أنه حال رصد أية حالة لارتفاع الحرارة سيتم تحويلها إلي لجان عزل لتأدية الامتحان ومن ثم إجراء الفحوصات اللازمة وحال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا يتم تأجيل امتحان الطالب للدور الثاني مع الاحتفاظ بحقه في الحصول على الدرجة الكاملة.