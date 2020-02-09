سيـــاســة

وزير التعليم : عقاب شديد للمتحرشين

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم في تصريحات هاتفية إن هناك آلية جديدة للتقدم بالشكاوي بالمدارس تشمل التحرش والتنمر والضرب وتضمن السرية
أحمد صبري 1:17 ص, الأثنين, 10 فبراير 20 1:17 ص, الأثنين, 10 فبراير 20

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إن هناك آلية جديدة للتقدم بالشكاوي بالمدارس تشمل التحرش والتنمر والضرب وتضمن السرية موضحا أن الوزارة ستعاقب بأشد العقوبات لمن يثبت عليهم التحرش وذلك ردا على حكم الإدارية العليا اليوم بفصل مدرس تحرش ب120 تلميذة.

وأضاف وزير التعليم في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر : لدينا 22 مليون طالب ويجب تعريف الناس بالموضوع والغالبية العظمى من المدرسين.

وتابع: “نحاول نستعيد هيبة المعلم وبنحاول نعمل نظام شكوى يضمن الخصوصية ولدينا رقابة شديدة فى هذا الشأن حيث تم فصل معلمين ومعاقبتهم قاموا بمخالفات أقل من ذلك بكثير كما يتم إرسال الشئون القانونية لحل المشاكل في كل الإدارات حتى يتم ضمان حقوق كل الأطراف وعدم أخذ تلك الشكاوي بشكل كيدي”.

وتابع شوقي : النظام الجديد يعمل على مساعدة الطلاب ببعض المهارات الحقيقية علشان يستفيدوا من فترة حياتهم اللى هيقضوا بالنظام الجديد واللى بيحصل قبل كده ملوش علاقة بالتعليم.

وقال إن الهدف التأكد من فهم الطلاب لما يراد منه من المناهج والأرقام بتقول متوسط الأداء بين 60و70% وده شئ يسعدني وما نقدمه روشتة للمستوى المهاري لهم .

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بقلم أحمد صبري

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