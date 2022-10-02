وزير التعليم: صرف 100 ألف جنيه لأسرة طالبة كرداسة المتوفاة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديم دعم مادي بقيمة 100 ألف جنيه، لأسرة طالبة كرداسة المتوفاة.

وتوفيت اليوم الطالبة “م.م.م” جراء انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، كما أسفر عن إصابة 15 حالة أخرى.

وقرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كل من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

كما وجه الوزير، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ووجه الوزير، جميع مديري المديريات التعليميه بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن.