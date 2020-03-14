وزير التعليم : سيتم تعقيم كل مدارس مصر ولا أجازات للمعلمين

قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي في اتصال هاتفي مع برنامج على مسؤوليتي، إنه سيتم تعقيم كل مدارس مصر، نافيا وجود أجازات للمعلمين على هامش قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وزير التعليم: “ساعدونا في الإقلال من التعرض للآخرين”.

ووتمسك بوجود المعلم في المدارس، قائلا إن “المدرس له وظيفة في الرد على استفسارات الطلاب ويبقى له مواعيد لو الطالب احتاج حاجة”، مؤكدا أن “المعلم مش هيـأخد إجازة”.

وأكد أن “التعليم مستمر والإمتحانات في مواعيدها”.

وتابع: “كلنا بنقابل وباء عالمي لازم نقلل الزيارات والتواجد في أماكن التجمع”.

وأكد تعميم مدارس مصر الأسبوعين المقبلين”، قائلا: “فيما يخص مدرسة سيتي الدولية وقفنا المدرسة فورا وعملنا عزل ذاتي لكل المدرسين والإداريين .. وكل مدارس مصر سيتم تعقيمها خلال الاسبوعين دول”.