لايف

وزير التعليم : سيتم تعقيم كل مدارس مصر ولا أجازات للمعلمين

كان رئيس الجمهورية قرر تعطيل الدراسة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا.
المال - خاص 10:17 م, السبت, 14 مارس 20 10:17 م, السبت, 14 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي في اتصال هاتفي مع برنامج على مسؤوليتي، إنه سيتم تعقيم كل مدارس مصر، نافيا وجود أجازات للمعلمين على هامش قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وزير التعليم: “ساعدونا في الإقلال من التعرض للآخرين”.

ووتمسك بوجود المعلم في المدارس، قائلا إن “المدرس له وظيفة في الرد على استفسارات الطلاب ويبقى له مواعيد لو الطالب احتاج حاجة”، مؤكدا أن “المعلم مش هيـأخد إجازة”.

وأكد أن “التعليم مستمر والإمتحانات في مواعيدها”.

وتابع: “كلنا بنقابل وباء عالمي لازم نقلل الزيارات والتواجد في أماكن التجمع”.

وأكد تعميم مدارس مصر الأسبوعين المقبلين”، قائلا: “فيما يخص مدرسة سيتي الدولية وقفنا المدرسة فورا وعملنا عزل ذاتي لكل المدرسين والإداريين .. وكل مدارس مصر سيتم تعقيمها خلال الاسبوعين دول”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزيرة الصحة : لو بنحب أهلنا نقلل الزيارات ونهتم بكبار السن «أرجوكم خدوا الموضوع بجدية»

المال - خاص 10:08 م, السبت, 14 مارس 20

الصحة : ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» إلى 33 وتسجيل 17 إصابة جديدة

المال - خاص 9:49 م, السبت, 14 مارس 20

تعليمية الجيزة: سنكثف حملات المداهمة لمراكز الدروس مع قرار تعليق الدراسة

جهاد سالم 8:34 م, السبت, 14 مارس 20

الداخلية تبدأ حملات إغلاق المراكز التعليمية والدروس الخصوصية

أماني عوض 7:01 م, السبت, 14 مارس 20

وزير التعليم : ثبوت إصابة 7 طلاب في نقاط مختلفة بفيروس كورونا

صفية حمدي 6:48 م, السبت, 14 مارس 20

رئيس الوزراء : نسب إصابات كورونا لا تزال محدودة مقارنة بالعالم

أحمد صبري 6:24 م, السبت, 14 مارس 20