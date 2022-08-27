وزير التعليم: خطة التطوير مستمرة بآليات تنفيذية جديدة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن خطة تطوير التعليم مستمرة، لكن سيكون هناك تغييرات في آليات التنفيذ.

وأضاف حجازي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه سيتم توظيف المواد التعليمية والمصادر الالكترونية المختلفة ودمجها مع برامج دراسية.

وشدد الوزير بأن على الجميع السير في قطار تطوير التعليم، وسيتم إشراك الجميع في خطة التطوير، مشيرا إلى دور الإعلام في نقل خطة التطوير، وأن التلقين لم يعد يلائم احتياجات سوق العمل.

وتابع: “منهج سنة رابعة موجود، وسنة خامسة أوشك على الانتهاء، وليس معنى تخفيف المناهج هو الاعتراض عليها وإنما لتلائم الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد”.

وأكد الوزير أنه لا عودة للوراء وانما إيجاد آليات تنفيذ والتأثير على قناعات الناس، مشددا على أهمية الاستفادة خطوات تطوير التعليم، والبناء على المتاح، والاستفادة من التجارب الناجحة وخاصة تطوير التعليم في الصفوف الأولى.

ولفت وزير التعليم إلى التكليفات الرئاسية برعاية الموهوبين واكتشافهم عبر سنوات الدراسة، مؤكدا أن نظام التقييم في المرحلة الثانوية، لابد أن يكون المعلم لديه القدرة على التعامل مع نظام التقييم الجديد.