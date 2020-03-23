وزير التعليم : حزمة قرارات ترد على أسئلة أولياء الأمور نهاية الأسبوع

قال وزير التعليم : "إحنا مش هنعاقب طالب على ظروف كورونا فرضتها عليها وسيبونا نلاقي الحل اللي توافق عليه الدولة مش بطريقة شيل ده وحط ده".

كشف وزير التعليم طارق شوقي، مساء الاثنين، عن حزمة قرارات ترد على أسئلة أولياء الأمور نهاية الأسبوع .

وقال وزير التعليم في مداخلة مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: “الشهادات بتحدد مستقبل الأولاد سواء في الإعدادي أو الثانوية العامة، ومع ذلك قولنا حلول واضحة ومش بس كدة عملنا مكتبة إلكترونية ومعاها منصة إلكترونية مش بننام علشان تتعمل”.

وأضاف: “رغم كل ده الأسئلة لا تتوقف من أول الشهادات الدولية والأجنبية ومع ذلك إحنا بنحاول نساعد وفي نفس الوقت التعليم الفني والدبلومات وطلاب المنازل”.

وتابع: “هنرد على أسئلة التعليم الفني والشهادة الثانوية والإعدادية والشهادات الدولية وكذلك أبناءنا في الخارج هنقولها حزمة واحدة من القرارات في نهاية الأسبوع”.

وتطرق وزير التعليم لما يثار في منصات التواصل قائلا: “النهاردة كله والناس بتتكلم عن الإعدادية المشكلة إننا لازال نتداول على السوشيال ميديا أوراق مسربة لاجتهادات، زي بالظبط ورقتين يسربوا النهاردة قرارات مبعوتة من الوزارات إلى الإدارات لأسباب لا تعلمها إلا الوزارة وبعد كده تتسرب مذكرة معروضة على الوزير بخصوص امتحان الشهادة الإعدادية فتقوم الدنيا ولا تقعد”.

وأوضح أن “مذكرة عرض على الوزير شيء والقرار شيء تاني”، مضيفا: “إحنا بنتشاور داخليا كتير وبعد كده مع مستشارين وبعد كده تروح لمجلس الوزراء وتتعدل وترجع تاني وهكذا”.

واستطرد: ” فكون إن ورقة زي دي تتسرب ده شيء مرهق جدا جدا، ووإحنا أي حد بيخترق النظام وبيسرب بيتحقق معاه، بس من ناحية أخرى قولنا بوضوح شديد وعملنا 20 قرارا، وقولنا هنقول باقي القرارات بنهاية الأسبوع، وإذ حضرتك تلاقي دلوقتي على السوشيال ميديا ناس بتبيع مشروعات تخرج إحنا ماعملنهاش أصلا”.

وأضاف وزير التعليم : “ده مش وقت لا نهزر ولا نسرب، والظروف بتتغير كل 24 ساعة وبالتالي لو أنا مسؤول في الدولة لازم أقول كلام مسؤول عنه وقولنا الشهادة الإعدادية والثانوية في موعدها، ووممكن في الخميس اللي بعده نعدل”.

ودعا الوزير للالتزام لما يصدر عنه قائلا: “أنا بقول للناس لو سمحتم ماحدش ياخد قرارات من الوزارة غير من بوء الوزير فقط”.

وأضاف: “إحنا بنقول في الظروف الصعبة الغير اعتيادية ماينفعش نعتمد على حاجة غير من الوزير، وتاني نقطة بالنسبة للإعدادية إحنا بنحاول نتفادى أي حاجة فيها لجان على الأرض دلوقتي، وفي نفس الوقت مش عايزين نثقل على الأولاد، إنما إحنا بنحاول نلاقي حلول بسيطة جدا وهما قاعدين في البيت تحافظ على صحتهم وتريحهم”.

وتابع: “إحنا كلنا في أزمة محتاجين دلوقتي نتعاون ونثق إن الدولة هتقدم أفضل حل للأولاد في ضوء الظروف دي ولازم كمان مانطلبش كل حاجة وإحنا في أزمة”.

وقال وزير التعليم: “الناس هتلاقي ردود على كل الأسئلة خلال الأيام المقبلة وفيه حاجات لازم نقبلها هيكون فيها ضرر علينا كلنا، وإذا كنا جايين نتعلم مانقعدش نتكلم عن إلغاء المناهج والامتحانات، طالما قاعدين في البيت طب ما نكمل تعليم”.

وخاطب الوزير أولياء الأمور قائلا: “إحنا مش هنعاقب طالب على ظروف كورونا فرضتها عليها وسيبونا نلاقي الحل اللي توافق عليه الدولة مش بطريقة شيل ده وحط ده والضغط مابيعملش شغل الضغط بيعطلنا عن الشغل”.