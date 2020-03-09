وزير التعليم : حالة الهلع التي يتسبب فيها تعطيل الدراسة قد تكون أسوأ من استمرارها

قال وزير التعليم إحنا ممكن نوقف الدولة كلها، والاقتصاد يقف وده يبقى قمة الاستجابة غير المنطقة للأحداث

قال وزير التعليم الدكتور طارق في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه الحكاية إن حالة الهلع التي يتسبب فيها تعطيل الدراسة قد تكون أسوأ من استمرارها، في ظل شائعات مرتبطة بتدابير فيروس كورونا .

وأكد أن “حالة الهلع اللي قد يتسبب فيها هذا القرار قد تكون أسوأ من استمرار الدراسة، و دولة الرئيس (عبد الفتاح السيسي) بيكلمنا على مدار اليوم كلنا”.

وزير التعليم : الحياة بتستمر حتى في الحروب

وقال: “أنا بوجه الرسالة دي لمن يحاول يصطاد في الوقت ده، لن ينجح أحد بدون استكمال متطلبات النجاح واذا خدنا أجازة هنعوضها .. اذا خدنا اجازة شهرين هنعوض الشهرين .. خدناها سنة هنعوضها سنة”.

وأضاف: “أنا أحاسب على التعليم وفيه زملائي يحاسبون على الصحة أو على النقل، إحنا ممكن نوقف الدولة كلها، والاقتصاد يقف وده يبقى قمة الاستجابة غير المنطقة للأحداث، الحياة بتستمر حتى في الحروب”.

وتابع: ” التعليم بيأثر على ملايين من الطلاب، برضو لو جبنا دكاترة واستعملنا الأرقام هنلاقي إن أقل نسبة إصابة هي الأطفال حتى سنة 12 عاما، وإن عدد الناس اللي بتتوفى بالأنفلونزا العادية اكتر بكتير من كورونا”.

وقال إن “بالتالي نسبة الإصابة لو كانت بعد الشر موجودة كان زمانها انتشرت، والحديث اللي بيدغدغ العواطف المرتبط باجراءات تعطيل الدراسة في دول عربية مثل الامارات مش مظبوط”.

وأكد وزير التعليم أن هناك دولة فيها عدد كبير من الأجانب والمغتربين، والغالبية العظمى من دول العالم لم تعطل الدراسة.

وقال إن هذا القرار في كل دولة يتخذ بناءً على ظروفها، وإحنا بنحاول نعمل العقل والمنطق والتشاور والوصول إلى أفضل الحلول ونشوف نعمل إيه كبديل لو اضطررنا لإيقاف الدراسة.

وأضاف وزير التعليم : “هناك أجهزة حريصة جدا على مستقبل ولادنا وهتاخد القرار المناسب في الوقت المناسب”.

وتابع: “إن شاء الله هنعمل المناسب برأي جماعي للدولة كلها وكل اللي بيتكتب إلى هذا الحين ليس له أساس”.