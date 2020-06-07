وزير التعليم : توفير واقيات وجه بلاستيكية للإداريين والمصححين في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم و التعليم الفني ، تشديد إجراءات التعقيم للمعلمين والإداريين والمصححين في امتحانات الثانوية العامة. وأشار الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المعلمين خلال الامتحانات على غرار الطلاب. وكشف…

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم و التعليم الفني ، تشديد إجراءات التعقيم للمعلمين والإداريين والمصححين في امتحانات الثانوية العامة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المعلمين خلال الامتحانات على غرار الطلاب.

وكشف الوزير عن إجراءات وقائية إضافية للمصححين، بخلاف توفير الكمامات، حيث سيتم تزويد المصححين بواقيات وجه بلاستيكية وجونيات.

ونوه الوزير بأن إجراءات الوقاية والتعقيم في إمتحانات الثانوية العامة تشمل توزيع كمامات طبية على كافة الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين، وزيادة عدد اللجان للحد من التجمعات.

كما تشمل الإجراءات الوقائية تزويد اللجان بكواشف حرارية و مطهرات ومواد تعقيم الأيدي و لتغطية الاحذية، و التهوية الجيدة للجان، فضلا عن تعقيمها بشكل دوري قبل وبعد كل إمتحان.

وتشمل الإجراءات الوقائية أيضا تعقيم صناديق أوراق الامتحانات.